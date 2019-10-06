تشيلسي يقهر ساوثهامبتون بثلاثية في الشوط الأول بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

انتهى الشوط الأول بين ساوثهامبتون وتشيلسي، بفوز البلوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".



واستطاع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي أن يفتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 17، بينما أحرز زميله ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يأتي داني إنجز لاعب ساوثهامبتون ويحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 30.



فيما نجح اللاعب الفرنسي نجولو كانتي، في إضافة الهدف الثالث للبلوز بمرمى ساوثهامبتون عند الدقيقة 40.



وبالرغم من تفوق تشيلسي في الأهداف، إلا أن تقاسم الفريقان نسبة استحواذ اللقاء، 50% - 50%.