Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يستدعى القائم بأعمال السفير الإسرائيلي.. لهذا السبب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:49 م
الأردنية المحتجزة
الأردنية المحتجزة
Advertisements
وكالات
استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال الإسرائيلي، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز مواطنين أردنيين اثنين وعلى ظروف احتجازهما، بحسب ما ذكر بيان للوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة أن الوزارة كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرعي، وإلى حين تحقيق ذلك طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسئولية سلامتهما.

وبين القضاة أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.

كما أوضح القضاة أن الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبه بناء على طلبهما، وإن السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع السلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عز وزين.. 5 أسباب وراء إخفاء زينة صور توأمها من أحمد عز

قرار جديد من الزمالك تجاه جنش بعد انتهاء أزمة تصريحات تويتر

موقف السيسي من سد النهضة يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

فضيحة.. راقصة تسقط على المسرح مرتين .. فيديو

كيف تعرف أنك مصاب بالعين.. وما جزاء العائن

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى

بينلوبي كروز تشع جمالا خلال عرض فيلمها Wasp Network ..صور

أوعى وشك.. زوجة أحمد داود بـ فستان جذاب.. شاهد