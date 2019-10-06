الأردن يستدعى القائم بأعمال السفير الإسرائيلي.. لهذا السبب

استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال الإسرائيلي، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز مواطنين أردنيين اثنين وعلى ظروف احتجازهما، بحسب ما ذكر بيان للوزارة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة أن الوزارة كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرعي، وإلى حين تحقيق ذلك طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسئولية سلامتهما.



وبين القضاة أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.



كما أوضح القضاة أن الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبه بناء على طلبهما، وإن السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع السلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.