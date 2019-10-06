أرسنال يهزم بورنموث ويصعد إلى المركز الثالث بالدوري الإنجليزي.. فيديو

فاز فريق أرسنال على نظيره بورنموث، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق ديفيد لويز في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.



وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما تجمد عند النقطة 11 في المركز الـ 11.



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.