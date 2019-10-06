Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أرسنال يهزم بورنموث ويصعد إلى المركز الثالث بالدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:20 م
فريق أرسنال
فريق أرسنال
Advertisements
محمد السعيد
فاز فريق أرسنال على نظيره بورنموث، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق ديفيد لويز في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما تجمد عند النقطة 11 في المركز الـ 11.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يهزم بورنموث بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي ..فيديو

بورنموث يضرب إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول محمد صلاح يغرد على القمة وحيدا بفارق 5 نقاط

وست هام يسقط مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

بلد الوليد يهزم إسبانيول بهدفين في الدوري الإسباني.. فيديو

صدمة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الأهلي السبب.. تغييرات جذرية في الزمالك أمام نادي مصر

فوائد البلح الأصفر.. منشط جنسي ومفيد للقلب والقولون والهضم

الهجرة تكشف مفاجأة جديدة في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

لن تلعبوا عليها.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك بخصوص 4 ملاعب فى الدورى

ميتشو فى حيرة.. تغييرات إجبارية بالجملة في تشكيل الزمالك أمام اف سي مصر

بشائر من البرلمان لـ المصريين.. 5 مطالب للحكومة لصالح محدودي الدخل قبل جلسة كشف الحساب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف

تشبه زي المدرسة.. ريهام أيمن بإطلالة غريبة.. وتعليق صادم لـ الجمهور

العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى