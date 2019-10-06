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رياضة

فايلر يعقد محاضرة نظرية للاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص فايلر، على تحفيز اللاعبين معنويا في بداية التحضير خلال فترة التوقف، والاستعداد للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري .

وكان الأهلي حقق الفوز امس على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.

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