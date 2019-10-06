بعد خماسية أسوان.. قرار جديد من فايلر لتجنب إرهاق لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

أدى الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، مرانه مساء اليوم، على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات خفيفة بالكرة وفقرة كرة طائرة لبعض اللاعبين، وفقا للبرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من الإجهاد العضلي وتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.





وتشهد الفترة الحالية توقف بطولة الدوري المصري بسبب الأجندة الدولية، والتي يخوض خلالها المنتخب الوطني معسكر ابتداءً من غد الاثنين بمشاركة 6 لاعبين من النادي الأهلي، ويتخلله تجربة ودية أمام بوتسوانا.





وتشهد فترة التوقف انضمام 4 لاعبين من النادي لمعسكر المنتخب الأولمبي غدا.





ويستعد النادي الأهلي لمرحلة ما بعد التوقف التي تبدأ بمباراة نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



