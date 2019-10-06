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أخبار العالم

مقتل 5 وإصابة 15 في اشتباكات بين الشرطة العراقية ومتظاهرين شرقي بغداد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:12 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة رويترز أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة شرقي العاصمة بغداد، وذلك نقلا عن مصادر طبية وشرطية.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن أكد في مؤتمر صحفي أن القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين خلال الأيام الماضية.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن عدد المصابين من المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات الأسبوع الماضي، وصل إلى 6100 شخصا.

قال الناطق باسم الداخلية العراقية خلال المؤتمر نفسه إن عدد المتظاهرين الذين لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات بلغ 104 متظاهرين، مشيرًا إلى أن عدد المصابين وصل إلى أكثر من 6 آلاف شخص.

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