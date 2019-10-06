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أخبار العالم

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: عملية الاقتراع سارت بشكل طبيعي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بافون، اليوم الأحد، إن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي في جميع أرجاء البلاد.

وأضاف بافون خلال مؤتمر صحفي بث على شاشة التلفزيون الرسمي: "عمليات الفرز لأصوات الناخبين تتواصل"، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية وصلت إلى 41،31 % وأن نسبة التصويت في الخارج بلغت 16.4%.

وكان المرشح للانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية زعيم حزب قلب تونس نبيل القروي، قد أعلن، منذ لحظات فوز حزبه في الانتخابات التشريعية.

وقال القروي في رسالة نشرتها صفحته على فيسبوك: "بعد مسار انتخابيّ طويل واستثنائيّ ومعقّد يهمّني أن أتوجّه للشعب التونسيّ العظيم وإلى الناخبين الفعليين تحديدا بأسمى آيات الشكر على ثقتكم الغالية، بفضلكنّ وبفضلكم أعلن انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيّة اليوم 06 أكتوبر2019. وأعلن كتلته البرلمانيّة الأولى في مجلس نوّاب الشعب".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل.

ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار 217 نائبا في البرلمان المقبل، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقول إن نسبة المشاركة بلغت حتى قرابة الساعة 14:30 ت غ، 23.5% فقط.

ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.
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