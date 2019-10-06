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عمر أديب: مصر تمكنت من التغلب على أزمة الكهرباء للأبد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:48 م
الكهرباء
الكهرباء
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خالد محيي الدين
قال الإعلامي "عمرو أديب"، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير الطاقة الكهربائية، حيث أصبح لمصر فائض كبير يمسح لها بالتصدير.

وتابع، "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، قائلا: إن مشكلة الكهرباء في مصر انتهت بشكل كامل، حيث قامت الدولة بإنشاء محطات طاقة كبيرة وجديدة.

وأشار الإعلامي "عمرو أديب" ، إلى أن مصر تنير من الأعلى ويمكن لأي طائرة رؤية كم الإضاءة والتي تنير مصر بالكامل.
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