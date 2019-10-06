كواليس العرض المسرحي "أبو الفتيان" لتجسيد "شيخ العرب" بالمسرح بطنطا .. صور

أعلنت هيئة قصور الثقافة بمحافظة الغربية اليوم البدء فى إعداد وإقامة عرض مسرحي تحت عنوان " أبو الفتيان تجسيدا لـ"شيخ العرب " سيدي أحمد البدوي بطولة الفنان طارق الدسوقي والفنانة حنان شوقي وإخراج الفنان ياسر صادق يوم 18 اكتوبر القادم بالمسرح الثقافي بطنطا.



جاء ذلك بمناسبة الاحتفالات بنصر اكتوبر المجيد و والعيد القومى لمحافظه الغربية وتزامنا مع الاحتفال بمولد سيدى العارف بالله القطب الكبير السيد احمد البدوى وتحت رعاية وزيره الثقافة واللواء هشام السعيد محافظ الغربية والمجلس الأعلى للطرق الصوفيه برئاسة زعيم الأغلبية بمجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفيه النائب عبد الهادى القصبى ورئيس ائتلاف دعم مصر ومجلس القبائل العربيه والمصريه وائتلاف حب الوطن تحت إشراف اللواء احمد زغلول مهران مساعد مدير المخابرات الحربيه السابق والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافة وعدد من شركات المقاولات والأندية الخاصة .

وقال المهندس أحمد عبد المنعم أحد المسئولين هن تنظيم أن تلك الاحتفالية تتناول حوار جاد عن سيرة القطب الكبير السيد أحمد البدوي لما فيها عبر عظيمة نحتاجها اليوم لتنقية نفوس شبابنا من الأفكار المتطرفة التي يعاني منها مجتمعنا وخاصة في تلك الظروف الراهنة حيث نجد البدوي من خلال سيرته العطرة التي نشرف بتقديمها يدعو الي نهج الأعتدال في الدين حيث يؤكد وسطية الدين ألإسلامي كما دعا بها جده النبي صلى الله عليه وسلم ونجده أيضا ينبذ الطائفية والأرهاب والمغالة وفي النص أيضا تنقية سيرة الأولياء ممالحق بها من خرافات وآكاذيب فالسادة الأولياء لم يخرجوا يوما عن شرع الله والحب لكل الخلق وتعظيم الإنتماء الوطني خاصة عند كون جيشا من المدنيين لمساعدة الجيش المصري في الحروب الصليبية وإسر لويس التاسع وإعلانه الصريح الواضح ووصاياه لحاكم مصر للإهتمام بالجيش فهو خير أجناد الارض .



كما حدثنا رسول الله. ومن أجل هذه الأسباب مجتمعة بالأضافة الي جماليات العرض المسرحي يجعلنا نتشرف بالسماح لنا بتقديمه لإهالي طنطا الكرام فهم إولى الناس بقطبهم الجليل السيد أحمد البدوى علها تكون البداية لنشر وسطية الإسلام والقيم النبيلة في كل ربوع مصر وتكون طنطا هي الرائدة فى نشرها وسط محافظات الدلتا .

