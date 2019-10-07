بعد عرضه على ONE .. فيلم الممر يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الممر بعد عرضه علي قناة ONE والذي يجسد قصص أبطال القوات المسلحة في حرب الاستنزاف قبل نصر السادس من أكتوبر المجيد.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر ، وجاءت التعليقات كالتالي :



‏"يافندم مش مهم اني اوقع طيارة..المهم ان اللي في الطيارة يكون شافني وانا واقف قدامه مخايفشي..وهيروح يبلغ زمايله ان المصريين مش جبنا..واقفين مستنينا ومش هايبينا .. وده سلونا في الصعيد سعادتك تقف لغريمك وعينك في عينه ويبقي عارف انك هتاخد تارك منه مهما عدت الايام "‎#العريف_هلال ‎#الممر.



‏"نجاح آخر لفيلم ‎#الممر وهو لمة الناس حواليه ف كل حته النهارده ضربة معلم بردو من اللى اقترح شراء الفيلم وعرضه الحقيقه".



‏"أكتر حاجة حبيتها هي اختلاف المود واحنا بنتفرج من ضحك وبكاء وحماس ورهبة وفرح وحزن ..بصراحة كله على بعضه جمييييل‎#الممر"



"عمل فني محترم وأعظم فيلم في تاريخ السينما المصرية وأوصل الرسالة كما يجب أن تكون تحية كبيرة جدا لكل القائمين علي هذا العمل.تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".



‏"لما الجزيرة شغالة سنين تشوه في جيشنا من أفلام لأخبار كاذبة للتحريض العلني كواجهة لأجهزة مخابرات دولية بتحارب البلد دي وتيجي النهاردة وقت عرض فيلم ‎#الممر تلقي الشارع ساكت وبتاع العصير والكافيهات والمطاعم مشغلين الفيلم تتأكد بجد ان ولا مليون مؤامرة توقع الشعب في جيشه هزمناهم تاني".



‏"شفنا افلام كتير جدا لتجسيد شخصيات جميع المحافظات صعيدي ، شرقاوي ،اسكندراني و غيرهم كتير بس محدش قدر يجسد شخصية ‎#سيناوية بجد لا في كلام ولا لبس ‎#الممر".





‏فيلم عالمي وعالي جدًا .. تصوير وإخراج وسيناريو وكل حاجة مظبوطة في الفيلم .. احمد رزق عااش جدًا الاعتماد عليه في الكوميديا

اتمني الفيلم يفوق الناس شويه كده والجيل بتاعنا المهبب ده اللي هيروح يحارب بالاستشوار ..

شاابوه ♥️

‎#الممر