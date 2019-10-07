ترامب يهين بايدن: النعس لن يحصل سوى على 1% من أصوات الناخبين

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، كما طالبه بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وكتب ترامب في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عائلة بايدن تمّ شراؤها، نقطة على السطر! يجب على وسائل الإعلام المضلّلة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره بتاتًا".



وأضاف: "جو النعس قال إنّه لم يتحدّث أبدًا مع الشركة الأوكرانية، ثم ظهرت الصورة التي كان يلعب فيها الجولف مع رئيس الشركة وهانتر" نجل نائب الرئيس السابق".



وتابع ترامب: "بالمناسبة، أحب أن أخوض الانتخابات ضد جو بايدن، صاحب نسبة فوز 1%، لكني لا أظن أن هذا سيحدث".



وذكر: "جو النعس لن يتمكن من بلوغ خط البداية، وبالنظر إلى كل الأموال التي ربما حصل عليها مع عائلته عن طريق الابتزاز، يجب على جو أن ينسحب".



وكان مجلس النواب الأمريكي أعلن بدء إجراءات عزل ترامب من منصبه بسبب الضغط على دولة أجنبية للتحقيق مع نجل بايدن.

