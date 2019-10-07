بسيطة وأنيقة .. شاهد أجمل فساتين كارمن سليمان في عيد ميلادها الـ25

يصادف 7 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة كارمن سليمان، حيث أكملت اليوم عامها الـ 25، تعد كارمن من النجمات الشابات اللاتي يخطفن الأنظار بأعمالهن الفنية وبإطلالاتهن ومظهرهن الأنيق.



تتمتع الفنانة كارمن سليمان بذوق رفيع في اختيار الصيحات وفي الملابس التى تظهر بها سواء الإطلالات اليومية أو المناسبات العامة والخاصة، فهي تحرص في أغلب الأوقات أن تتبع أحدث صيحات الموضة.



وتخطف الأنظار كارمن سليمان دائما عند ظهورها بفساتين السهرة التى تتألق بها على السجادة الحمراء أو عند إحيائها بعض الحفلات الغنائية، وتتميز فساتين كارمن سليمان بأنها تجمع بين البساطة والأناقة وتبعد عن المبالغة.