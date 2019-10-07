تفوق مصري كبير فى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.. صور

أثبت لاعبو ولاعبات منتخب مصر للإسكواش أحقيتهم بالتربع على عرش اللعبة عندما نجحوا فى التأهل الى دور الـ 16 لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش التي تستضيفها فيلادلفيا حتى 12 أكتوبر الجاري.



وكان الثنائى علي فرج ومحمد الشوربجي، المصنفين الأول والثانى عالميا، فى مقدمة المتأهلين إلى دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.



ويحمل الثنائي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة، المصنفة الأولى عالميا للسيدات، ومحمد الشوربجي، لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الإسكواش، لقب البطولة عن النسخة الماضية.



وينشر صدى البلد نتائج اللاعبين المصريين المتأهلين الى هذا الدور عقب نهاية منافسات الجولة الثانية من البطولة:



- فوز علي فرج على الإنجليزي دانيال سيلبي بنتيجة 3 /0 في مباراة استغرقت 38 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-6، 11-6.



- فوز محمد الشوربجي على الإسباني بورجا جولان بنتيجة 3 /1 في مباراة استغرقت 68 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 5-11، 11-7، 11-9.



- فوز كريم عبد الجواد على مصطفى عسل بنتيجة 3 /0 في مباراة استغرقت 49 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 11-9، 15-13.



- فوز طارق مؤمن على القطري عبد الله التميمي بنتيجة 3 /2 في مباراة استغرقت 65 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 11-9، 5-11، 11-6.



- فوز مازن هشام على عمر مسعد بنتيجة 3 /2 في مباراة استغرقت 61 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 6-11، 11-6، 11-3، 11-4



- خسارة فارس الدسوقي أمام الألماني رافائيل كاندرا بنتيجة 3 /1 في مباراة استغرقت 59 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10، 11-5، 11-7.



- فوز نور الطيب على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3 /0 في مباراة استغرقت 19 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-1، 11-1.



- فوز روان العربي على الإنجليزية فيكتوريا لوست بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-3، 11-5.



- فوز هانيا الحمامي على ندى عباس بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10، 9-11، 10-12، 11-9، 11-4.



- فوز زاهد سالم على مروان الشوربجي بنتيجة 3 /1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 12-10، 13-11، 11-5.



كان الرباعي المصري رنيم الوليلي ونوران جوهر وسلمى هاني ويثرب عادل قد حصلن على تأشيرة التأهل الأولى لهذا الدور أيضا لتنافس مصر بـ 13 لاعبا ولاعبة في دور الـ 16.



وتعد بطولة أمريكا المفتوحة هي ثاني البطولات البلاتينية في الموسم الجاري بعد بطولة سان فرانسيسكو، وأحد أكبر ثماني بطولات في اللعبة حيث تقدر قيمة جوائزها المالية 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



