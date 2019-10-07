بنكهة انتصارات أكتوبر ..صدور العدد الجديد من مجلة نور

صدر العدد الجديد من مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.



وتصدّر العدد الجديد لوحة معبرة ببراعة عن ملحمة انتصارات أكتوبر العظيم، تزامنًا مع احتفالات 6 أكتوبر المجيدة.



وتضمن العدد الجديد مجموعة من القصص الخاصة بهذه المناسبة المجيدة أبرزها :"في بيت جدي جندي" , "أسامة والوطن ".



كما يتضمن العدد كلمات أغنية "جيش العبور " والتي أنتجتها المنظمة احتفالا بمرور 46 عاما علي نصر أكتوبر المجيد و بدأ عرضها علي الفضائيات تزامنًا مع الاحتفالات.