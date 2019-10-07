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أخبار البلد

بنكهة انتصارات أكتوبر ..صدور العدد الجديد من مجلة نور

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:32 م
انتصارات أكتوبر
انتصارات أكتوبر
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محمد شحتة
صدر العدد الجديد من مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وتصدّر العدد الجديد لوحة معبرة ببراعة عن ملحمة انتصارات أكتوبر العظيم، تزامنًا مع احتفالات 6 أكتوبر المجيدة.

وتضمن العدد الجديد مجموعة من القصص الخاصة بهذه المناسبة المجيدة أبرزها :"في بيت جدي جندي" , "أسامة والوطن ".

كما يتضمن العدد كلمات أغنية "جيش العبور " والتي أنتجتها المنظمة احتفالا بمرور 46 عاما علي نصر أكتوبر المجيد و بدأ عرضها علي الفضائيات تزامنًا مع الاحتفالات.
بنكهة انتصارات أكتوبر ..صدور العدد الجديد من مجلة نور
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