السمري: 6.5 مليار جنيه حجم التمويل متناهي الصغر في بنك القاهرة

أكد توفيق السمري، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر ببنك القاهرة، أن حجم محفظة التمويل متناهي الصغر بالبنك بلغ 6.5 مليار جنيه ونهدف لزيادته إلي 7 مليارات جنيه، مؤكدًا ان عدد المستفيدين من التمويلات حتي الآن بلغ 240 ألف عميل .



وتابع السمري في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، ان بنك القاهرة يركز علي تمويل القطاعات الإنتاجية وتمويلات ريادة الاعمال.



وأضاف رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر، ان النشاط التجاري يستحوذ علي 60% من إجمالي التمويلات متناهية الصغر بالبنك، وأن نسبة الذكور فى المحفظة تمثل 65%، فيما تستحوذ الإناث على نحو 35% من إجمالى التمويلات.



وأوضح السمري، ان البنك يستهدف من خلال خطتة التوسعية تقديم خدمات الحلول الالكترونية لتنفيذ كافة طلبات العملاء في أسرع وقت مايجعلهم يحصلون علي القرض في أقل من ساعة واحدة.



وتابع السمري قائلًا: لدينا ما يقرب من 120 فرعا تقدم خدمة التمويل متناهي الصغر ونستهدف زيادتها الي 150 فرعًا بنهاية 2020.



