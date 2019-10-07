ضبط مصنع مواتير مياه مجهولة المصدر بالسلام

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط مصنع مواتير مياه بمدينة السلام بداخله مواتير مجهولة المصدر ويعمل بدون ترخيص، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



بناءً علي معلومات سابقة تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع بالونات مواتير المياه بشارع جمال عبد الناصر بمدينة السلام لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من بالونات المياه بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر.



وعثر بداخل المصنع على عدد 225 بالونة موتور مياه مدون عليها صنع فى إيطاليا "معدة للبيع " و 60 بلونة تحت التجهيز و80 فلنشة و125 كيلو كبريت زراعى و4 مكبس " معدات تصنيع " و4 ماكينه ( قلوظه ، فرد بلاستيك ) وكمية من العبوات والكراتين الفارغة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

