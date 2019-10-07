صدمة.. العثور على طفل محتجز بغرفة مظلمة ويُعامل كأنه في سجن انفرادي

قامت الشرطة البريطانية بإلقاء القبض على شخصين بسبب الإهمال في رعاية طفل وإساءة معاملته، وجاء ذلك بعد أن تم العثور على الصغير "محتجزًا في غرفة مظلمة ولا يوجد لديه سوى وعاء به ماء"، أي أنه كان يُعامل وكأنه في "سجن إنفرادي"، في واقعة محزنة.



وأفادت تقارير إخبارية بأنه قد تم استدعاء الشرطة بعد العثور على الطفل محتجزًا بمفرده في منزل بمدينة "سالفورد" البريطانية، يوم الخميس الماضي.



وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطفل كان متواجدًا في غرفة ضيقة ومظلمة "في حجم الزنزانة"، ونُقل إلى المستشفى في أعقاب ذلك، ولا يُعتقد أنه قد تعرض إلى أذى بدني واضح، وهو حاليًا في رعاية مؤسسة خدمات الأطفال التابعة لمجلس مدينة "سالفورد".



وفي السياق ذاته، أوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن الشرطة ألقت القبض على رجل في الثانية والثلاثين من عمره وسيدة في الثلاثين من عمرها، على خلفية هذه الواقعة، وقد تم إطلاق سراحهما في أعقاب ذلك، لكنهما مازالا قيد التحقيق.



ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن السبب الذي دفع المتهمين إلى معاملة الطفل بهذه الطريقة، أو عن صلتهما بالضحية تحديدًا.