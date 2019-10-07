ضابط بحرب أكتوبر: الجيش والشعب جسد واحد

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والكاتبان الصحفيان ابراهيم حجازي أحد ضباط حرب أكتوبر، وعبده مباشر المراسل الحربي للأهرام في حرب أكتوبر.



حيث روى إبراهيم حجازي، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، واحد الضباط الذين شاركوا في حرب أكتوبر خلال كلمته بالاحتفالية إن الشعب المصري تحمل مرارة الهزيمة، بعد نكسة 67، واستطاع تحمل الصعاب والوقوف بقوة خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لاستعادة الأرض وتحقيق الانتصار.



وتابع حجازي، انه لابد من الاستفادة من الوعي واستلهام انتصار أكتوبر قائلا ان الجيش والشعب ليس يد واحدة بل جسد واحد



واكد حجازي علي أهمية فئة الشباب في أى دولة فهم عمود الدولة والقوة المؤثرة في البيت المصري و أن ما حدث في حرب أكتوبر لن يستطيع أحد أن يفعله إلا الجندي المصري.



وشدد ابراهيم، علي اهمية الوقوف خلف القوات المسلحة في حرب اليوم ضد الإرهاب، وعدو يقف خلفه 5 أو 6 أجهزة مخابرات خارجية، وكذلك قطر، مستنكرا ما تفعله دولة يقال عنها أنها دولة شقيقة وعربية