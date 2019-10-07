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أخبار العالم

ولي عهد أبوظبي: ندعم لبنان على المستويات المختلفة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:38 م
صدى البلد
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رويترز
قالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي شدد على دعم الإمارات للبنان "على المستويات المختلفة".

وقالت الوكالة إن ولي العهد أكد خلال اجتماع مع رئيس وزراء لبنان الزائر سعد الحريري على أن الإمارات "حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور"،

وأشارت الوكالة إلى أن الحريري يزور الإمارات للمشاركة في أعمال (المؤتمر الاستثماري الإماراتي-اللبناني الثاني) الذي ينعقد في أبوظبي.
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