ندوة بمركز الطلاب الوافدين بالأزهر عن الحوار ودوره في تعزيز العيش المشترك

نظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين ندوة بعنوان ( الحوار ودوره في تعزيز العيش المشترك) بالتعاون مع مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف بمقر مدينة البعوث الإسلامية لطلاب وطالبات معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.



وحاضر في الندوة الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز، والدكتور محمد كمال الدين إمام ، والدكتور كمال بريقع عبدالسلام المنسق العام لمركز حوار الأديان.



وتهدف الندوة إلى إظهار سماحة الإسلام في التعامل مع الآخر والتأكيد على أنه لا سبيل للتعارف والتعايش السلمي إلا بالجلوس على مائدة الحوار والتركيز على الجانب الإنساني والحضاري أحد أهم ضمانات نجاح الحوار والذي يسعى إلى خلق بيئة مناسبة لتبادل الآراء وفهم موضوع الحوار والتبصر به.