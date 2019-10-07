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فن

محمد أنور عن فيلم الممر: ياريت يكون بداية ومنقعدش 30 سنة نتفرج عليه

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:34 م
محمد انور
محمد انور
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مصطفى كرم
أبدى الفنان محمد أنور إعجابه بفيلم الممر بعد عرضة مساء أمس علي قناة ONE بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر.

ونشر محمد أنور بوستر فيلم الممر وعلق علية قائلا " لأول مره في حياتي اشوف فيلم سينما لما يتذاع في التلفزيون مصر كلها تتفرج عليه في البيوت والقهاوي.

والناس مبسوطه جدا أولا لأن الفيلم حلو وثانيا إنه الفيلم ده هيخلينا نتفرج علي أفلام وطنية جديدة غير الطريق إلى إيلات والرصاصة لا تزال في جيبي ودي أفلام عظيمه جدا واتربينا عليها كلنا بس بقت مقرر علينا في كل مناسبة وطنية وكنا محتاجين لأفلام جديده وخصوصا إن تاريخنا مليان بطولات.

أضاف :"شكرا لأبطال وصناع فيلم الممر علي الفيلم المحترم ده وياريت ده يبقي البداية ومانقعدش ثلاثين سنه كمان لحد مايتعمل فيلم تاني زي الممر".

ولاقت تغريدتة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "عمل يليق بمكانة مصر" و "فيلم محترم وعمل رائع" و "الفيلم ده يستاهل اوسكار ".
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