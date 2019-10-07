جهود الداخلية فى 24 ساعة.. إحباط محاولة تهريب 104 كيلو و1000 قرص اكستاسى بطرود بريدية.. ضبط 35 قطعة سلاح ناري و 109 قضايا مخدرات وتنفيذ 94 ألف حكم قضائي

سلسال الدم والخصومات الثأرية.. إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط

نتائج جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مجال ضبط جرائم التهريب ضبط سارقي 700 ألف جنيه من خزينة شركة بالقليوبية





شنت وزارة الداخلية اليوم عدة حملات أمنية بمختلف المحافظات، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى





وتم القبض عليها وبحوزتهما ٤٠٠ جرام من نبات البانجو المخدر - والحشيش ومبلغ مالى - هاتف محمول وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.





كما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي المتهمين بسرقة قرابة 700 ألف جنيه من داخل خزينة إحدى الشركات التجارية بالقليوبية تبين أن وراء الواقعة عاطل وحداد، ومن ثم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى قسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من (مالك شركة للتجارة والتوزيع - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الخزينة الموضوعة بمقر شركته وسرقة مبلغ قدره (680 ألف جنيه) من داخلها ووجود كسر بنافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى بمبنى الشركة وكسر بالباب الخاص بغرفة الخزينة وبعثرة محتوياتها.





وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (حداد – عاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة".





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقرر الأول أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة بصفة دائمة عقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ ذلك إتفق مع الثانى على إرتكاب الواقعة و توجها لمقر الشركة وتسلقا السور الخاص بها وتمكنا من دخول مبناها عن طريق كسر نافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى ثم الدلوف لغرفة الخزينة عقب كسر النافذة الخاصة بها ثم قاما عقب ذلك بكسر الخزينة بإستخدام (عتلة حديدية - أجنة)، والإستيلاء على المبلغ المالى ، وبإرشادهما تم ضبط (مبلغ 560 ألف جنيه -3 هواتف محمولة "قاما بشرائها من المبلغ المستولى عليه") ، وقررا إنفاق باقى المبلغ.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط أحد الركاب ، مقيم بمحافظة الدقهلية حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية ، وبحوزته مبالغ مالية قدرها 138,460 درهما إماراتيا كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة.





كما تم ضبط أحد الركاب ، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية ، وبحوزته (41) واحد وأربعون قرصا مخدرا كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة .





كما قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة "بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





وبحسب بيان، اليوم، جرى استقبال الحالات التى بلغت (118) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى.. وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.





وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة.. لا سيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.









كما تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 104 كيلو جرامات لمخدر القات وكذا 1000 قرص مخدر لعقار إكستاسى داخل طرود بريدية بميناء القاهرة الجوى.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إحتواء (عدد 7 طرود بريدية) على كمية من المواد المخدرة مخبأة بداخلها قادمة من إحدى الدول الأجنبية مرورًا بميناء القاهرة الجوى بنظام الترانزيت إلى دولتين أجنبيتين.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية ضبط عدد (5) طرود أسفر تفتيشهم عن ضبط ( كمية من مخدر القات وزنت 86 ستة وثمانون كيلو جراما) و ضبط عدد (2) طرد أسفر تفتيشهما عن ضبط (كمية من مخدر القات وزنت 18 ثمانية عشر كيلو جراما).





كما أكدت التحريات إحتواء (أحد الطرود البريدية) على كمية من العقاقير المخدرة قادمة من إحدى الدول الأجنبيه إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الطرد المشار إليه وعُثر بداخله على ( عدد 1000 ألف قرص مخدر لعقار إكتساسى) جار تكثيف الجهود لتحديد الشخص المرسل إليه الطرد والعمل على ضبطه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة.









كما شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب .. ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع – إكسسوارات هواتف محمولة– سجائر إلكترونية- مستحضرات تجميل- هواتف محمولة- مفاتيح كهرباء- مشغولات فضية – شيش إلكترونية ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (34,928,369 أربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة تسعة وستون جنيهًا).





و فى مجال ضبط جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية تهريب عملات مصرية بإجمالى (82,600) إثنان وثمانون ألفًا وستمائة جنيهًا.

و فى مجال ضبط جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط (1) قضية تهريب مشغولات فضية بإجمالى (4,450) كيلو جرام.

و فى مجال ضبط جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها تم ضبط (1) قضية تهريب (27) طلقة آلية.

و فى مجال ضبط جرائم تهريب المواد المخدرة بأنواعها تم ضبط (2) قضية .

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (25) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائى).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1160) مخالفة مرورية متنوعة .

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (240) حكما قضائيا متنوعا.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (7) قضايا متنوعة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.





كما وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 35 قطعة سلاح نارى بحوزة 35 متهم) .. وذلك على النحو التالى: (3) بنادق آلية، و (4) بنادق خرطوش، و (4) طبنجات ، و (24) فرد محلى، و (66) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (206) قطعة سلاح أبيض.









و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (49833) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (162) حكم جناية، و (15147) حكم حبس جزئى ، و (2912) حكم حبس مستأنف ، و (24752) حكم غرامة ، و (6860) حكم مخالفة .





و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (109) قضية مخدرات بحوزة (115) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6,710 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 6,200 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,469 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 68 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 135 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,180 كيلو جرام)، و عدد (904) قرص مخدر .





و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (15) متهم. كما تم ضبط (14) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و ضبط (320) دراجة نارية مخالفة.





و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين) . و فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (26803) مخالفة مرورية، (108) قضية بيئة.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (93) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (13) منهم. و فى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (34) قضية مصنفات متنوعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.





كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة أبوتيج.. وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات.





حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .



