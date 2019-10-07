التعليم في يوم.. الوزارة: المعلمون المفصولون عليهم أحكام قضائية و"ما ظلمناش حد".. كل ما تريد معرفته عن مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم.. تعرف كيفية التسجيل بالوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس

-_التعليم: المعلمون المفصولون عليهم أحكام قضائية و"ماظلمناش حد"

- مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم .. كل ما تريد معرفته عنها - كل ما تريد معرفته عن البوابة الإلكترونية الجديدة لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس









كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن وزير التربية والتعليم قد وقع رسميا اليوم قرار الفصل الخاص بـ 1070 معلما من المنتمين لجماعات محظورة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن بعض المعلمين الذين تقرر اليوم فصلهم، حاصلين على أحكام قضائية وهاربين خارج مصر، وللأسف كان يتم تجديد إجازاتهم من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه قبل أن يتم اتخاذ القرار بفصلهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم منعا لظلم أحد





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق حرص الوزارة على حماية الطلاب من أي أفكار متطرفة يتم محاولة بثها في نفوسهم من جانب أعداء الوطن.





كما عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا هاما للإعلان عن أخبار هامة و سارة تخص جميع معلمي مصر، وتكشف عن مدى اهتمام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم وحل مشاكلهم.





مسابقة جديدة للتعاقد المؤقت مع 120 ألف معلم :





حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة جديدة للتعاقد مع 120 ألف معلم وإداري بشكل مؤقت لمدة عام يجدد لمسافة ٣ أعوام ، مشيرا إلى ان ذلك بدون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة .





وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه سيتم التعامل مع المعلمين الفائزين في هذه المسابقة بطريقة العقود المؤقتة دون تعيين ، مؤكدةً أن الدولة المصرية حاليًا ليس بها تعيينات في الجهاز الإداري "مافيش تعيين ولا تثبيت" .





تكلفة مسابقة المعلمين الجديدة 1.6 مليار جنيه من خارج الموازنة العامة :





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستتحمل نفقات التعاقد مع 120 ألف معلم من مواردها ، مؤكدة أن هذه المسابقة ستكلف الوزارة 1.6 مليار جنيه من مواردها الخاصة بعيدا عن الموازنة العامة.





أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم للمعلمين، أن شروط المسابقة الجديدة الخاصة بالتعاقد مع 120 ألف معلم، لن يكون بها شروط زيادة عن شروط مسابقة العقود المؤقتة السابقة، مؤكدا على أن مسابقة 120 ألف معلم ستتيح فرصة كبيرة لشباب المعلمين بالتعيين في وزارة التربية والتعليم.





شروط مسابقة المعلمين الجديدة والأوراق المطلوبة :





وقال عمر إنه في العموم ، تتمثل شروط التقدم لمسابقات عقود المعلمين تتمثل في : أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوى، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد)، ولضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، مؤكدًا على أن أبناء المعلمين لهم حق التقدم للمسابقة.





وأضاف قائلا : كما تتضمن الشروط أن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمى المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها، والمؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وصحيفة الحالة الجنائية.





وأوضح أنه من الأوراق المطلوبة للمسابقة : القيد العائلي، وشهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث والخدمة العسكرية للذكور كشرط أصيل من الشروط.





وقال عمر: إن راتب المعلم الذي سيتم اختياره للتدريس في مسابقة العقود الجديدة لن يقل عن رواتب معلمي المسابقة السابقة ، مشيرًا إلى أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم في المسابقة السابقة كانت عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجرا وظيفيا (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ، ولم تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونا.





وقال عمر: سيتم التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية.





وأوضح أن التعاقد سيكون من خلال مؤسسة تابعة لوزارة التربية والتعليم على أن يتم التجديد لمن تنطبق عليه الشروط بصورة دورية لحين توفير درجات مالية وإطلاق كادر المعلم الجديد 2.0





وأضاف : أن التقديم في المسابقة لن يتم إلا من خلال البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس ، وهذه البوابة تدار بشكل إلكتروني كامل بدون أي تدخل بشري .





وقال : جميع التخصصات ستكون متاحة للتسجيل، وسيتم فرز التخصصات التي بها عجز ، وسيتم تطبيق قواعد المفاضلة لاختيار المؤهل طبقا للشروط المعلنة على البوابة





وأشار عمر إلى أنه : من سبق له العمل بالوزارة (العقود المؤقتة او نظام الحصص) سيكون لهم الأولوية في الكليف بدون تقديم مستندات أخرى غير ما سبق تقديمه في المسابقة السابقة، مؤكدًا أن هناك فرصة 3 أشهر لاستكمال الانتهاء من الحصول على الشهادات المطلوبة وفي حالة عدم الانتهاء منها سيتم تكليف المرشح التالي.





وأكد عمر أن الوزارة قامت بإنشاء بوابة إلكترونية لوظائف المعلمين، سيتم افتتاحها رسميا يوم الأربعاء القادم في تمام الثانية عشر ظهرًا ، وسيتاح عليها كافة التفاصيل الخاصة بالتقدم لـ المسابقة الجديدة الخاصة بالعقود المؤقتة للمعلمين ، مشيرًا إلى أن التقديم لهذه المسابقة بالكامل سيتم عن طريق هذه البوابة فقط لا غير دون أي تدخلات بشرية أو ورقية.









كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الهدف من إنشاء البوابة الإلكترونية الجديدة لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس بجمهورية مصر العربية.





وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذه البوابة تدار بشكل إلكتروني كامل من دون تدخل العنصر البشري، وسوف تكون هذه البوابة مسئولة عن تسجيل بيانات المتقدمين لمسابقات وظائف المعلمين، ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها، والتواصل مع المعلمين المتقدمين.





كما أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه البوابة الإلكترونية ستقوم بتوزيع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط على المدارس وإرسال عقود العمل الاعتماد.





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع التخصصات ستكون متاحة للتسجيل على هذه البوابة ، وسيتم فرز التخصصات التي بها عجز وتطبيق قواعد المفاضلة لاختيار المؤهل طبقا للشروط المعلنة على البوابة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه قد تم فتح قنوات تواصل بين الوزارة والنقابات المهنية لتسجيل المتقدمين بها لأنها إحدى شروط التسجيل للبوابة، وبالنسبة لمعلمي التربية الرياضية عضوية الاتحادات الرياضية شرطا للتقدم في مسابقة المعلمين الجديدة.



