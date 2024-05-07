إنبي يتمسك بالمشاركة في الكونفدرالية وفقا لجدول ترتيب الدوري

طالب نادي إنبي بمشاركة فريقه في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، حال عدم فوز الاتحاد السكندري على الأهلي خلال لقاء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على فيسبوك "نادي إنبي يطالب بالمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل ويستند إلى النصوص الواردة ببنود اللائحة ووفقا لجدول ترتيب الدوري على الصفحة الرسمية لرابطة الاندية وفقط في حال فوز نادي الاتحاد على النادي الاهلي في جولته الـ ١٧ سيتم تأهل الاتحاد".

ويحتل إنبي المركز الرابع في الوقت الحالي برصيد 32 نقطة، من أصل 21 مباراة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة، من أصل 20 مباراة، ويحتل بيراميدز الصدارة برصيد 41 نقطة من أصل 18 لقاء، ثم المصري في الوصافة برصيد 37 نقطة من أصل 20 لقاء ثم زد برصيد 33 نقطة من أصل 21 لقاء.