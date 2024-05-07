14 مليون فلسطيني على حافة الهاوية .. وأطباء القاهرة تندد بالوضع الكارثي

استنكر مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب التصعيد الخطير لجيش الاحتلال الاسرائيلي في رفح، واستيلائه على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

قال المجلس في بيان له، إن تجاهل جيش الاحتلال لمعاناة أكثر من 1.4 مليون نازح من الشمال لمدينة رفح والإمعان في الحصار والتجويع بإقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطينى ووقف تدفق المساعدات و الحيلولة دون عبور الحالات الانسانية الذي يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائم الابادة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

أشاد مجلس نقابة أطباء القاهرة بالدور الإنساني والتفاوضي الذي يحاول الجانب المصري فرضة لوقف نزيف الدم الفلسطيني و إنهاء العدوان الإسرائلي الغاشم.

حمل مجلس النقابة مجلس الأمن والأمم المتحدة مسئولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في رفح، محذرا من خطورة دفع سكان مدينة رفح بإتجاه الحدود المصرية، خاصة أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.