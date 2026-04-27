كريمة عوض: الأوضاع الإنسانية في لبنان تزداد تعقيدًا بسبب صراع إسرائيل وحزب الله

أكدت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الملف اللبناني يشهد تصعيدًا خطيرًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل توتر متزايد بين حزب الله والحكومة اللبنانية، وتبادل للاتهامات وصل إلى حد التخوين، مشيرة إلى أن الساعات الماضية شهدت مشاهد مرعبة نتيجة عمليات عسكرية في جنوب لبنان.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأوضاع الإنسانية في لبنان تزداد تعقيدًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تبرر عملياتها بوجود خروقات للهدنة من جانب حزب الله، بالإضافة إلى إصابة جنود إسرائيليين، معتبرة أن هذه المبررات لا تقلل من حجم التداعيات الإنسانية على الأرض.

ونوهت كريمة عوض بأن المشهد في لبنان يثير الحزن والقلق تجاه استمرار سقوط الضحايا المدنيين نتيجة التصعيد العسكري، مشيرة إلى أن الملف الفلسطيني يشهد أيضًا تطورات سيتم تناولها لاحقًا.