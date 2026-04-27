تمارا الزين: نعول على مصر والدول العربية والاتحاد الأوروبي في دعم لبنان

قالت الدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة اللبنانية، إنّ لبنان غير قادر بمفرده على تنفيذ خطة التعافي البيئي، في ظل الواقع الاقتصادي المأزوم والأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن خطة التعافي البيئي يجب أن تُدرج كأولوية قصوى على المستويين الوطني والدولي، مشددة على أهمية بناء شراكات دولية واسعة لدعم هذا المسار.

وتابعت، أن أي جهد أو دعم، سواء كان مادياً أو معنوياً، يُعد موضع ترحيب من الجانب اللبناني، مؤكدة أن لبنان يعوّل بشكل كبير على الدول العربية، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، نظراً لأهمية الواقع البيئي اللبناني وتميزه الجغرافي والطبيعي، مشيرةً، إلى أن التنوع البيئي في لبنان يفرض ضرورة اهتمام دولي أكبر بملف التعافي البيئي.

واختتمت الزين بالإشارة إلى أن الانطلاق الفعلي في عملية التعافي مرهون باستقرار الأوضاع الأمنية، معربة عن أملها في أن يتمكن لبنان فور استتباب الأمن من البدء بتنفيذ خطط إعادة الإعمار البيئي بشكل شامل.

‏https://www.youtube.com/watch?v=b7FgzN-e0Vw