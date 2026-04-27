بول ستراوس: الأدلة تشير إلى نية ارتكاب جريمة قبل إحباط العملية

أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن مقاطعة كولومبيا، أنّ المشتبه به في حادث إطلاق النار المرتبط بحفل مراسلي البيت الأبيض لم يُتهم بشكل مباشر بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل وُجهت إليه اتهامات تتعلق بالعنف وحيازة الأسلحة، في ضوء ما توافر من أدلة تشير إلى امتلاكه عدداً من الأسلحة ووجود نية لديه لارتكاب جريمة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشتبه به سيمثل أمام المحكمة الفيدرالية خلال أيام، مشيراً إلى أن القضية لا تزال في إطار التحقيقات، وأن القانون لا يتيح توجيه اتهامات نهائية بمحاولة الاغتيال ما لم تُستكمل الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة فعلياً.

وتابع، أن السلطات تعتقد أن العملية تم إحباطها قبل تنفيذها، وأن ما يجري حالياً هو تحديد طبيعة التهم الممكنة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، أشار ستراوس إلى وجود تباين في قوانين حيازة الأسلحة بين الولايات الأمريكية، موضحاً أن هذه التباينات تعقد من تطبيق القانون بشكل موحد.

ولفت إلى أن بعض الاتهامات الأخرى قد تشمل الاعتداء على عناصر الأمن الفيدرالي، إلا أن إثبات نية المتهم يظل شرطاً أساسياً لتوجيه التهم الأشد، مؤكداً أن المتهم سيظل قيد الاحتجاز بتهم أولية إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.

https://www.youtube.com/watch?v=ECNtzQR5qbk