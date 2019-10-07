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أخبار العالم

سانا: تركيا بدأت هجوما على أحد مواقع قوات قسد الكردية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:05 م
القوات التركية في
القوات التركية في سوريا
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شيماء مصطفى
أفادت وكالة "سانا" السورية، في نبا عاجل لها، بشن تركيا هجوما استهدف تل طويل بالمالكية، بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي في سوريا.

وقالت الوكالة، إن هذا الموقع يعد أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد".

وأعلنت تركيا، شن عملية عسكرية جديدة في سوريا، وذلك ضمن ما تقوم به من عمليات عسكرية لاستهداف القوات الكردية في الداخل السوري.

وأعلنت القوات الأمريكية انسحابها من المناطق الحدودية مع تركيا بعد عدم تنفيذ التزاماتها.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين بعدم تدخل القوات الأمريكية في عملية تركية بشمال سوريا كانت "طعنا بالظهر" للقوات الكردي.
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