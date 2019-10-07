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أخبار العالم

مصرع نجل نائب رئيس البرلمان العراقي في حريق فندق ببغداد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:02 م
حريق بأحد فنادق بغداد
حريق بأحد فنادق بغداد
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قسم الخارجي
لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء حريق بأحد الفنادق في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين.

وقال مصدر إن "الحصيلة النهائية لحادث الحريق الذي طال أحد الفنادق بمنطقة العرصات وسط بغداد هي مصرع خمسة أشخاص"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".

فيما أفادت وسائل محلية مثل "الغد برس" بوفاة نجل النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي في الحادث".

وذكرت مصادر أن خبراء الأدلة الجنائية سيقومون بمهامهم من أجل معرفة أسباب الحريق.
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