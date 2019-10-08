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تعليم

ورشة عمل بين جامعة الأزهر وبنك المعرفة حول كيفية نشر الأبحاث العلمية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
عقدت جامعة الأزهر بالتعاون مع بنك المعرفة، ورشة عمل الاثنين، بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة تحت عنوان
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ناقشت الورشة العديد من الموضوعات التى تخص الابحاث فى المجالات العالمية ودعم الباحثين والتعرف على كل الخطوات والاجراءات لقبول الابحاث وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومواكبة الدولة فى خطتها من أجل جعل الجامعات المصرية في مرتبة متقدمة من حيث التطبيق على مستوى العالم.

أوضح الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر، ان الجامعة تسير بخطى ثابته فى مواكبة متطلبات العصر سواء على الجانب العلمى او العملى وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة التى تعمل على رفع كفاءة العاملين بالجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة او على مستوى طلاب الجامعة.

كما اشار إلى أنه تم التنسيق بين عدد من كليات الجامعة و بنك المعرفة المصرى لعقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في اطار السعي لتطوير ودعم الباحثين ونشر المعرفة.
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