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أخبار العالم

خطوة مستفزة.. إيران تخالف شروط الاتفاق النووي.. وتستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
تعبيرية - أجهزة
تعبيرية - أجهزة طرد مركزي متطورة
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أ ش أ
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم، إن بلاده تخطط لبدء استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عمليات تخصيب اليورانيوم.

وأضاف صالحي، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مجموعة مكونة من 30 جهازًا للطرد المركزي من نوع "آي آر - 6" سيتم استخدامها خلال أسابيع.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران تنتج في الوقت الحالي ما يقرب من 6 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يوميًا.

ووصف صالحي هذه المرحلة بأنها "تعني استعادة قدرة ما قبل الاتفاق"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

يذكر أن الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 يمنع إيران من استخدام هذه المجموعة المذكورة حتى أواخر عام 2023.
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