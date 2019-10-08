بعد إصابة صلاح والعنصرية.. لاعب ليستر سيتي معنوياته مرتفعة.. تفاصيل

كشفت إحدى الصحف الإنجليزية أن لاعب فريق ليستر سيتي حمزة تشودهاري في حالة معنوية مرتفعة رغم الإساءة العنصرية التي تعرض لها عقب إصابته لنجم فريق ليفربول محمد صلاح أمس الأول.



وتدخل تشودهاري بشكل عنيف على محمد صلاح مما أدى إلى عدم استكمال الأخير للمباراة وذلك في الدقيقة 90.



ورغم ذلك، فإن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تؤكد أن تشودهاري في حالة معنوية جيدة ، بعدما ألتقى الاثنين مع عدد من مسؤولي ليستر سيتي، إلى جانب مسؤولين من شركة Kick It Out المتخصصة في نبذ التمييز العنصري.



وكانت الشركة المذكورة قد أعربت عن انزعاجها تجاه واقعة التمييز ضد تشودهاري حيث قالت في بيان لها: "إن الوقت ينفذ بشكل سريع، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء فيجب على الحكومة أو أي هيئة تنظيمية التدخل وإجبار هذه المنصات على اعتماد تدابير للقضاء على التمييز العنصري وتحديد الجناة ومحاسبتهم".



وأضافت الشركة في بيانها: "أصبح حمزة تشودهاري أحدث لاعب يتلقى إساءة عنصرية مروعة عبر عدد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من المناقشات المستمرة حول معالجة هذه القضية المتزايدة، إلا أننا لم نر أي تدابير ملموسة لحماية اللاعبين الذين يعانون من هذا الانتهاك".