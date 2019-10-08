كندة علوش تُقبل صورة زوجها عمرو يوسف: أنا وحبي ربيع رزق

نشرت الفنانة كندة علوش، صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك أمام بوستر الجزء الثاني لفيلم "ولاد رزق".



وظهرت "كندة علوش"، خلال الصور وهي تقف أمام صورة زوجها الفنان عمرو يوسف أحد أبطال العمل، حيث علقت: "أنا وحبي ربيع رزق".



وكانت أحدث أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "الأصليين" الذي شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.



ويُذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم ولاد رزق 2 الذي شارك به عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.