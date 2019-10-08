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مرأة

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة شريهان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة في أحدث ظهور لها.

وظهرت شريهان بفستان أسود بأكمام طويلة، ومكياج هادئ أنيق، واعتمدت تسريحة بسيطة جدا، وإكسسوارات بسيطة بسلسلة وقيراط من نفس اللون وساعة رقيقة، ونسقت مانيكير باللون الأسود أظافرها.

والتقطت شريهان الصورة وهي تقف وخلفها مرآة، وانهالت التعليقات على الصورة وكان أبرزها: "أحلى صباح".
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