على غرار كريم فهمي وشريف رمزي.. بشرى تخفي وجه أبنائها

اتبعت الفنانة بشرى نفس الطريقة التي لجأ إليها عدد من النجوم أبرزهم كريم فهمي وشريف رمزي، بإخفاء وجه طفليها حفاظا على خصوصيتهما وحياتهما الخاصة.



ونشرت بشرى صورة لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها ومعها طفليها حيث وضعت على وجههما "ايموشن" كي تخفي ملامحهما الذي صادف 5 أكتوبر الجاري.



وعلقت بشرى على الصورة قائلة: "بحتفل بعيد ميلادى مع اولادى ..ربنا يبارك فى كل الأطفال".



وكانت بشرى احتفلت بعيد ميلادها برفقة عدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني منذ أيام.

