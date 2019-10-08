Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على غرار كريم فهمي وشريف رمزي.. بشرى تخفي وجه أبنائها

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
بشرى
بشرى
Advertisements
شروق ابراهيم
اتبعت الفنانة بشرى نفس الطريقة التي لجأ إليها عدد من النجوم أبرزهم كريم فهمي وشريف رمزي، بإخفاء وجه طفليها حفاظا على خصوصيتهما وحياتهما الخاصة.

ونشرت بشرى صورة لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها ومعها طفليها حيث وضعت على وجههما "ايموشن" كي تخفي ملامحهما الذي صادف 5 أكتوبر الجاري.

وعلقت بشرى على الصورة قائلة: "بحتفل بعيد ميلادى مع اولادى ..ربنا يبارك فى كل الأطفال".

وكانت بشرى احتفلت بعيد ميلادها برفقة عدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني منذ أيام.
على غرار كريم فهمي وشريف رمزي.. بشرى تخفي وجه أبنائها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد محمد محمود عبد العزيز مع النجوم في الساحل

رسالة رومانسية من حمدي الميرغني لـ إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

ترشيحاتنا

بـ بدلة بيضاء.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي عبر إنستجرام

مضاعفتها لـ 3% فقط.. برلماني يرد على مشروع العليمي لتعديل قانون الإيجار القديم

فتحي مبروك: عبد الله السعيد خرج عن مبادئ الأهلي لهذا السبب

بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

وصمة عار تلاحق الكاف.. رئيس الزمالك: لن أكون ضحية الأهلي.. فيديو

وفاة طالب داخل مدينة الأزهر الجامعية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدخان يملأ مقصورة طائرة ركاب على ارتفاع 30 ألف قدم.. شاهد ما حدث!

بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة