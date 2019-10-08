بعد تسليمها في الطب.. تعرف على موعد تسليم جائزة نوبل في الكيمياء والأدب.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إنه سيجري إعلان أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء، وغدًا، الأربعاء، سيتم الإعلان عن جائزة نوبل في الكيمياء، ويوم الخميس سيتم الإعلان عن جائزة نوبل للآداب.



وأضافت فرح سعيد، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم منح جائزة نوبل للسلام يوم 11 أكتوبر، موضحة: "تعتبر الناشطة السويدية جراتا تونبرج هى من تقف وراء حركة فرايديز فور فيوتشر، وهى صاحبة الحظ الأوفر للحصول على الجائزة هذا العام".



وتابعت فرح سعيد: "جائزة نوبل هى مجموعة من 6 جوائز سنوية تمنح عدة فئات من المؤسسات تقديرًا للأكاديمين والمثقفين، تقديرًا لتقدمهم العلمى".



وأكدت أن هناك 4 شخصيات مصرية حصلت على جائزة نوبل منهم الرئيس السادات، والأديب نجيب محفوظ، والعالم المصرى الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل فى الكيمياء.