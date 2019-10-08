فيديو يثبت تلاعب إدارة مدينة الأزهر الجامعية لإخلاء مسئوليتها عن وفاة طالب

تسود حاليا حالة من الذعر بين طلاب المدينة الجامعية لجامعة الأزهر بالقاهرة، بعد وفاة أحد زملائهم نتيجة إهمال إدارة المدينة في إسعافه بسبب حالة إعياء تعرض لها.



وتداول طلاب المدينة الجامعية فيديو يثبت محاولة إخلاء إدارة المدينة الجامعية طرفها من الواقعة وعدم تحملها المسئولية بعد كتابة اسم الطالب في كشف الغياب، ومن ثم يكون الطالب خارج المدينة وليس على عهدتها ولا تتحمل المدينة مسئولية وفاته.



وظهر في الفيديو مجموعة من الطلاب يتذمرون داخل إحدى الغرف بالمدينة ومعهم كشف الغياب ويظهر فيه التوقيع أمام اسم الطالب بأنه من الغائبين، معبرين عن استيائهم من هذا التصرف.



في سياق متصل، تواصل إدارة جامعة الأزهر التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين في حق الطالب.