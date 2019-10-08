نقابة المهن التعليمية: اتفقنا مع التعليم على تسهيل منح العضوية للمتعاقدين الجدد

أكد خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة المهنية للمعلمين، أنه تحدث مع دكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، حول ضرورة ربط المعلم بنقابته.



وأوضح خلف الزناتي، خلال كلمته بمؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية المقام الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تم الاتفاق على أن يكون المتقدمون لمسابقة المعلمين الجديدة الخاصة بالعقود المؤقتة أعضاءً بالنقابة، مشيرًا إلى أن النقابة ستسهل لهؤلاء المعلمين الشباب إمكانية استخراج بطاقة العضوية كشأن أى معلم معين.



وقال رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة المهنية للمعلمين إنه على المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة التوجه لنقابة المهن التعليمية ودفع الرسوم التي يتم تحصيلها فى النقابة مقابل حصوله على كارنيه بعد ملء استمارة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم أعلنت التعاقد مع 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام، ويتم تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة بدون تدخل أى عنصر بشرى، وبدون الاستعانة بموازنة الدولة، وستقوم وزارة التربية والتعليم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، علمًا بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تمت الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.