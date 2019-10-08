10 قرارات مهمة من الهيئة العليا للقطن بالبحيرة.. تعرف عليها

أصدرت اللجنة العليا لتسويق القطن بزراعة البحيرة عدة حلول خاصة بمشكلات القطن لإمكانية تسويقه ذلك فى اجتماع موسع عقد برئاسة المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.



وقررت اللجنة الآتي:



1- تفويض الجمعية العامة للقطن من قبل الشركات المتعاقدة مع الوزارة لشراء أقطان الإكثار من مزارعي الإكثار بمراكز الائتمان وطبقا للأسعار المتفق عليها من الشركات والوزارة.



2- تفويض الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بتجميع أقطان الإكثار من مزارعي الإصلاح بمراكز الإكثار.



3- فتح مراكز التجميع لاستقبال أقطان الإكثار في جميع المراكز المنزرعة بالقطن الإكثار.



4- تكليف جمعية تسويق المحاصيل بالتعاقد مع جمعية القبانية.



5- فتح مركز تجميع بالجمعية المرفوض بها قطن إكثار حتى لا يتسرب القطن داخل مركز التجميع ويتم إدخاله في رسالة منفصلة

على إدارة إنتاج التقاوي بتوفير الماركات والصبغة وتمريك الأكياس.



6- التنبيه على مديري مراكز التجميع بعدم استقبال أى أقطان من غير المنزرع بزمام الجمعية وعدم استلام أى أكياس محاكة بالسيزل البلاستيك.



7-حظر نقل الأقطان بين المراكز الإدارية وخارج المحافظة إلا بتصريح من إدارة التقاوي وبعد فرز الأقطان بناء على القرار الوزاري رقم 988 لسنة 2019.



8- تفعيل دور الأكمنة لتنفيذ القرارين المشار إليهما.



9- مخاطبة إدارة إنتاج التقاوي بعدم إصدار أى تراخيص نقل الأقطان إلا بعد تحرى الدقة بهذا الخصوص.



10- تعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم لتذليل أى عقبات في عملية تسويق الأقطان.



جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر محمد المنسى وكيل معهد بحوث القطن والمهندس ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة والدكتور محمد السيد نوار مدير الإدارة الزراعية بدمنهور والمهندس حميدة عبد الصادق مدير إدارة أبو حمص و عاطف محمد أبو شليل رئيس الجمعية المشتركة بابو حمص وخطاب عبد المحسن عضو جمعية المحاصيل والجمعية العامة لجني القطن والمهندس محمد يونس مدير إدارة التسويق بالمديرية .