الكاف في ورطة بسبب أزمة الزمالك وجينيراسيون.. التأهل أم إعادة المباراة؟

يسدل بعد قليل الستار على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، حيث من المنتظر أن يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " قراره النهائي بإعادة المباراة أو اعتبار أحد الفريقين تأهل لدور الـ 16.





بداية الأزمة





بدأت الأزمة بـ قرار رفض إقامة المباراة على استاد بتروسبورت ونقل المباراة إلى برج العرب لتقام يوم الأحد بدلا من السبت وموافقة الاتحاد الأفريقي على قرار الجهات الأمنية وتغيير ملعب المباراة.





بطل السنغال يرفض

بعدها قرر الفريق السنغالي رفض السفر لـ برج العرب وتمسك بحقه في إقامة المباراة على استاد بتروسبورت نظرا لتأخر إعلام الفريق بالأمر بالإضافة لإقامة مباريات في الدوري المصري يوم الجمعة.





وقرر الفريق السنغالي عدم السفر لبرج العرب بينما سافر الزمالك لاستاد برج العرب ومعه حكام المباراة ليتم إثبات تغيب الفريق السنغالي ويعلن حكم المباراة اعتبار الفريق السنغالي منسحبا.





الكاف يحسم الأزمة

وأعلن الاتحاد الأفريقي أن اليوم هو الموعد النهائي لإعلان القرار حيث نجح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " فى تأمين موقفه بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كان من المقرر إقامتها فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.





واستقر مسئولو الكاف " فى حالة إعادة المباراة " على إجراء قرعتين فى منافسات دور المجموعات لبطولة دورى الأبطال والتى من المقرر إقامتها غدا "الأربعاء"، وتتضمن القرعة الأولى تصنيف الزمالك بـ"التصنيف الثانى"، بينما تتضمن القرعة الثانية "تصنيف جينيراسيون السنغالى"، على أن يتم الأخذ بقرعة الفريق الفائز بينهما فى حال إعادة المباراة.





موقف نادي الزمالك

من جانبه، كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن مفاجأة بشأن القرار، مؤكدا أنه سيحترم أي قرار يصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سواء باعتبار الزمالك فائزًا والتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال، أو إعادة المباراة في أي مكان رغم عدم وجود أسباب الإعادة، رافضا تماما احتساب الفريق السنغالي فائزا لأنه رفض خوض اللقاء ولم يحضر إلى الملعب.





وفرض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم حظرا إعلاميا حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون والتى كانت من المقرر إقامتها بين الفريقين فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقى القرار الحاسم والرسمى بشأن أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال عبر موقعه الرسمى متجنبا أى تضارب في الأقاويل.





ضغوطات سنغالية على الكاف

وشهدت الساعات القليلة الماضية، ضغوطات كبيرة من جانب مسئولى الفريق السنغالي على الاتحاد الأفريقى؛ من أجل احتساب المباراة لصالحه وتأهله إلى الدور المقبل من بطولة دورى أبطال إفريقيا، مستندًا على إقامة مباريات فى الدورى المصري يوم السبت، الذى تم رفض إقامة مباراته أمام الزمالك فى نفس هذا اليوم.





اتحاد الكرة يتدخل

فى المقابل، يبذل عمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، مجهودات كبيرة من أجل تعزيز فرص الزمالك فى التأهل إلى الدور المقبل، وخاطب الاتحاد المصري الاتحاد الأفريقى بشكل رسمى بشأن إقامة مباريات فى الدوري المصري ورفض خوض مواجهة الزمالك، وأكد اتحاد الكرة أن مباريات الدوري تقام بدون حضور جماهيرى على عكس مباراة الزمالك التى كانت تتطلب حضورا جماهيريا.





أسانيد القلعة البيضاء

ويمتلك الزمالك مستندا يدعم موقفه فى أزمته مع بطل السنغال وهو الخطاب الرسمى الصادر من قبل الاتحاد الإفريقى والذى يؤكد خوض المباراة بملعب برج العرب يوم " الأحد " والتزم الزمالك بقرار الكاف "الجهة الرسمية " لإدارة مسابقة دوري أبطال إفريقيا ، بالإضافة إلى ذهاب طاقم الحكام والمراقبين معه.





سيف زاهر يعلن إعادة المباراة

وأكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



