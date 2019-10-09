للاستفادة من منظومة التأمين الصحى الشامل.. مواطنو أسوان يواصلون التوافد على الوحدات والمراكز الصحية لتسجيل بيانات أفراد العائلة بالمنظومة.. صور

منظومة التأمين الصحي الشامل تصل أسوان

توافد أهالي أسوان على الوحدات والمراكز الطبية لتسجيل بياناتهم

بدء المنظومة خلال شهر يوليو 2020

يأتي الاهتمام بصحة المواطنين، خاصة من البسطاء ومحدودى الدخل، على رأس أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الحالية.وفى هذا الإطار يستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية أبرز وأهم الجهود المبذولة فى هذا الاتجاه من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن باقى محافظات المرحلة الأولى والتى ستبدأ من أول يوليو 2020.ويواصل المواطنون التوافد لتسجيل أفراد العائلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببطاقة الرقم القومى، حيث تتم عملية التسجيل من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.وفيما يلي وحدات ومراكز تسجيل وفتح الملف العائلي:- وتضم في مركز ومدينة أسوان "الشلال - غرب سهيل - كلابشة - الكرور - غرب اسوان -كيما - المحمودية - المقلة - العلاقي - الكوبانية – أبو الريش قبلي – صحارى".وفى مركز ومدينة دراو فتضم "نجع ونس - الجعافرة - الشيخ إبراهيم – الحربياب".وفى مركز ومدينة كوم أمبو تضم "سبيل مكي - منيحة - عزبة العرب - الاسماعيلية - حجازة - العتمور قبلي -العتمور المستجد - الكفور - جعفر الصادق - سلوا قبلي - رعاية طفل – الكاجوج".وفى مركز ومدينة نصر النوبة "إبريم - قورته ثالث - العلاقي - وادى العرب - الدر وتنقالة - المالكي - الكرامة – عنيبة".وفى إدفو شرق تضم "المفالسة - المحاميد - اللديد - العوينية - الشراونة قبلي - النزل - الشيخ على".وفى إدفو غرب تضم "عمرو بن العاص - العوضلاب - النخل- المريناب - الرمادي بحري - الوقادب - رعاية طفل ادفو - حاجر البلاليص - العكارمية - الرمادي قبلي - الغوالية -الرقيقين - حاجر أبو خليفة - الغنيمية".ويتيح نظام التأمين الصحي الشامل إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص، والذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليلا معمليا، وفحص أسنان مجانًا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته بما يضمن مستقبلًا إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أى أمراض فى المجتمع المصرى وفقًا لطبيعة تواجدها فى المجتمع ما يضمن خطة تحرك فعالة وإستراتيجية فى هذا الإطار.