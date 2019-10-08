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فن

لبلبة ونبيلة عبيد ومنال سلامة أبرز الحضور بمهرجان الإسكندرية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:21 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية
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أحمد إبراهيم - شيرى نبيل
حضر عدد من النجوم إلى مدينة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الـ 35 والتى تستمر حتى 13 أكتوبر الحالي ولعل من أبرز النجوم الذين حضروا الفنانة نبيلة عبيد التى تحمل هذه الدوره اسمها. 

كما حضر كل من الفنان محيى إسماعيل والمخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة والفنانة لبلبة ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج عمرو عابدين والاعلامى مفيد فوزى والفنان محمود قابيل. 

وتنطلق مساء اليوم، فعاليات الدورة ال 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط والذى من المقرر استمراره حتى 13 أكتوبر الجاري وتحمل الدورة شعار "السينما والتجريب" والمهداة الى الفنان نبيلة عبيد.

وتستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلي الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، خاصة الفنانين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء المدينة الساحلية.

وتُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي أسبانيا.
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