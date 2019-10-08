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أخبار العالم

للمرة الثانية.. الحكومة العراقية تقطع خدمة الإنترنت

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعادت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء، قطع خدمة الإنترنت عن العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، بعد عودتها التي استغرقت بضع ساعات فقط.

وبحسب بغداد بوست، قال سكان من بغداد إن الحكومة أعادت حظر الدخول إلى الإنترنت عن المستخدمين مرة أخرى.

وكانت الحكومة العراقية قد قطعت خدمة الإنترنت خلال الأيام الخمسة الماضية، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، بسبب الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في البلاد.

ووصل عدد قتلى التظاهرات العراقية إلى 110 قتلى، فضلا عن آلاف الجرحى.
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