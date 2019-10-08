رئيس "النواب": لا يوجد معتقلون سياسيون في سجون مصر

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر.



جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب ردا علي النائب طلعت خليل، الذي أثار أن جهات معنية قامت بإلقاء القبض علي مئات الأشخاص من محافظة السويس، خلال الفترة الأخيرة رغم أن الجهات الأمنية بقيادة مدير الأمن تعاملت بكفاءة مع الأحداث الأخيرة.



وأكد عبد العال أن من تم القبض عليهم مشتبه بهم فقط بالأحداث الأخيرة وفق النيابة العامة، وتجري التحقيقات معهم وفي حالة عدم الثبوت في تورط أي منهم يخلي سبيلهم فورا وهو ما حدث مع العديد من الحالات.



