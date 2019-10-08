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رياضة

أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:59 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إعادة مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ظالم لناديه.

وأضاف منصور فى تصريحات صحفية قائلا: أنه يثق في قدرة لاعبي الزمالك على عبور الفريق السنغالي في لقاء الإعادة، لافتًا إلى أحقيته بالتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأردف رئيس الزمالك: "القرار ظالم لنا، لأن التأجيل كان بسبب الأمن وليس لنا أي دخل به، واثق في قدرة الزمالك على الفوز في لقاء الإعادة، لأننا الأحق بالصعود إلى دور المجموعات".
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