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ثقافة

ثقافة دمياط تحتفل بنصر أكتوبر مع طلاب المدارس

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
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طارق موسى
تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد من خلال العديد من الفعاليات الثقافية بمواقع فرع ثقافة دمياط بالتعاون بين إقليم شرق الدلتا الثقافي والإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

شارك قصر ثقافة دمياط الجديدة أبناء مدرسة أبو بكر الصديق الاحتفال السنوي بحرب السادس من أكتوبر، بتكريم أثنين من الأبطال المشاركين بالنصر العظيم وهم البطل الحاج السيد شعبان، والبطل الحاج محمد الحطيبي، ثم قدم عماد الدين على مدير المدرسة محاضرة عن نصر أكتوبر بتناول أهم المحطات قبل وأثناء وبعد الحرب بروح وطنية استطاعت تحويل الهزيمة لنصر واسترداد العزة والكرامة، إلى جانب ورشة تعبيرية للرسم والتلوين عن حرب السادس من أكتوبر بموضوعات وتصميمات ابتكارية.

عقدت مكتبة كفر المنازلة ضمن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة محاضرة بعنوان "المعاق وكيفية التعامل معه" تناولت ضرورة الاهتمام بحقوق المعاق ورفع الوعي لفهم الاختلاف الفكري والنفسي ومحاولة التقريب الجمعي لرأب أى شروخ تمنع إعطاء الحق الإنساني فى التعليم والثقافة والعمل والمعاملة اللائقة بداية بين الأطفال وصولا للبالغين والشباب‪.‬

استكمل قصر ثقافة دمياط الجديدة مسابقاته فى المعلومات العامة مع رواده، كما واصل قصر ثقافة دمياط ورشة اللغة الانجليزية مع أسماء عثمان، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة تمكين ثقافي للرسم والتلوين مع أطفال مركز حلم أبني‪ .
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