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رياضة

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:59 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لن يوافق على مواجهة الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى بإعادة المباراة الشهر الجارى.

وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات صحفية "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده، ولو حكمت أنى أنسحب من الدورى".

وانتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة فى القاهرة، في شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أنه تسحب غدًا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٦ فريقًا على رأسها الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبى الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.

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