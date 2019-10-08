أزمة حول إقامة مباراة مصر وبتسوانا على ستاد القاهرة.. تفاصيل

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة منتخب مصر الأول أمام بتسوانا المحدد لها يوم الاثنين المقبل إلى ستاد برج العرب بدلا من ستاد القاهرة، وتلقى اتحاد الكرة طلبات شفوية من الأمن لنقل المباراة وهو ما سيتم حسمه خلال ساعات.



وبدأ المنتخب الأول أمس، الاثنين، معسكره الأول تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري استعدادًا لودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري والذى يستعد من خلاله الفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).



وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من:



محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد