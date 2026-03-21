لجنة العلاقات الخارجية تنظم ندوة بعنوان «المرأة المصرية بالخارج.. نموذج تمكين»

نظّمت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "المرأة المصرية بالخارج.. نموذج تمكين"، وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية، بحضور السفيرة وفاء بسيم، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة نخبة متميزة من القيادات والخبراء في مختلف المجالات، وأدارت الندوة الدكتورة جيهان جادو.

وخلال الندوة، أكدت السفيرة وفاء بسيم الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة المصرية بالخارج في دعم مكانة مصر على الساحة الدولية، مشيرةً إلى إسهاماتها المؤثرة في مجالات العمل الدبلوماسي والسياسي، فضلًا عن دورها في تعزيز العلاقات الدولية ومد جسور التواصل بين الشعوب.

كما استعرضت السفيرة منى عمر الدور الدبلوماسي للمرأة المصرية في المهجر، مسلطةً الضوء على النماذج الناجحة التي استطاعت أن تحقق حضورًا بارزًا في المحافل الدولية.

في السياق ذاته، تناولت الدكتورة جيهان جادو محور التمكين الثقافي، مؤكدةً الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة المصرية بالخارج في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم الدبلوماسية الشعبية بما يعكس عراقة الحضارة المصرية.

كما استعرضت سمر حلمي والدكتورة نادين حسني محاور التمكين الاقتصادي والعلمي، مع إبراز نماذج مشرفة للمرأة المصرية بالخارج، ودورها الفاعل في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي.

وفي ختام الندوة، أكدت المشاركات أهمية تعزيز قنوات التواصل المستمر مع المرأة المصرية بالخارج، بما يسهم في توطيد ارتباطها بوطنها الأم، مشددات على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لدعم التواصل وتبادل الخبرات بين المصريات في دول المهجر.

وأكدت الندوة أن المرأة المصرية بالخارج تمثل قوة ناعمة فاعلة، تسهم في دعم جهود التنمية، وتعزيز الصورة الإيجابية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.